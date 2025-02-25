Топ-менеджер Rambler&Co назвал главную силу медиа

Издания Rambler&Co относятся к традиционным СМИ, и наша сила – в доверии аудитории, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках форума «Актуальный Рунет», организованного региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).

«В кризисные моменты люди обращаются к нам за проверенной информацией», — сказал он.

Цыпер добавил, что издания медиахолдинга также стремятся учить аудиторию работать с проверенной информацией.

«Необходимо развивать критическое мышление», — сказал он.

Также Цыпер отметил, что важно защищать пользователей от кибермошенников и регулировать информацию.

«Нам нужно увеличить количество социальной рекламы и выделить ресурсы на изучение работы мошеннических колл-центров, чтобы противостоять им», — сказал он.

В форуме также приняли участие представители госструктур и бизнеса, среди которых председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин, генеральный директор «Института развития интернета» и член правления РОЦИТ Алексей Гореславский и другие.