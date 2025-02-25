Россиянам на пенсии важен досуг и доступная медицина

Меньше 20% россиян хотят провести пенсионные годы в деревне или на даче

Чуть больше половины россиян (61%) хотят на пенсии жить в городах с развитой инфраструктурой. При этом для каждого третьего опрошенного (36%) важно наличие технологичной транспортной системы, доступной медицины, а также возможностей для интересного досуга.

К таким выводам пришли эксперты НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ в рамках исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В основном на пенсии жить в крупных городах планируют молодые респонденты 25-34 лет, нежели более возрастные.

Примечательно, что 16% российских граждан (в равной доле – мужчины и женщины) предпочли бы пенсионные годы провести в деревне или на даче. О желании жить в малом населенном пункте чаще говорят респонденты 35-44 лет, нежели молодежь.

Вопреки распространенному мнению о том, что люди мечтают жить на пенсии в курортной зоне, лишь каждый восьмой респондент (11,6%) подтвердил, что предпочел бы морское побережье или горную местность. Интересно, что 1% респондентов признались, что после завершения карьеры хотели бы жить рядом со святыми местами. Причем чаще так говорили женщины, нежели мужчины. По мнению заведующего кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александра Цыганова, мнения россиян о месте жительства в пенсионном возрасте прагматичны и базируются на собственных возможностях.

Чуть менее половины россиян (48%) хотели бы пенсионные годы провести с близкими людьми. При этом эти ответы респондентов не различаются в зависимости от пола, возраста и уровня образования.

Каждый двенадцатый респондент (8,4%) собирается работать в пенсионном возрасте. Чаще так отвечают мужчины, чем женщины. В разрезе возрастов большее желание работать на пенсии проявляет молодежь в возрасте от 23 до 34 лет, нежели опрошенные 35-44 лет. О планах продолжения деятельности на пенсии также чаще рассказывали люди, проживающие в сельской местности, а не жители городов.

«Обеспечить желаемый уровень жизни на пенсии россиянам помогут разные финансовые инструменты, и один из самых выгодных – программа долгосрочных сбережений. Те, кто уже оформили программу в прошлом году, смогут ощутить ее преимущества в 2025-м: софинансирование взносов от государства, повышенный налоговый вычет и инвестиционный доход, который начисляют негосударственные пенсионные фонды», — рассказала генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина.

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