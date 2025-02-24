Mirror: эксперт рассказал, как с помощью яблок и бананов сделать неспелый авокадо зрелым

Эксперт рассказал, как незрелый авокадо сделать спелым в домашних условиях, пишет Mirror.

Кулинарный эксперт Лори Монте рассказала, что для этого способа понадобятся яблоки и бананы. По ее словам, эти фрукты выделяют газ этилен, который естественным образом способствует созреванию.

«Яблоки и бананы выделяют этилен — природный агент созревания. Если поместить авокадо в бумажный пакет с этими фруктами, процесс созревания ускорится», — советует она.

Для этого нужно положить твердый авокадо в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом, плотно закрыть его и оставить в темном прохладном месте. Бумажный пакет позволяет воздуху циркулировать, предотвращая появление сырости и плесени, в отличие от пластиковых пакетов.

Через день-два авокадо станет мягким, ароматным и готовым к употреблению, уверяет Лори.

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