Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти телемедицинскую консультацию

Почти 190 тыс. телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года в Московской области провели почти 190 тыс. телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Телемедицинскую консультацию могут пройти взрослые, беременные женщины и дети через интернет.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин, телемедицинские консультации помогают жителям экономить время, так как не нужно посещать поликлинику.

Он добавил, что специалист даст рекомендации, проконтролирует ход лечения, расшифрует результаты анализов, а также оформит электронный рецепт на льготное лекарство.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.