В Ленобласти кассир алкомаркета совратил 14-летнюю школьницу

В Выборгском районе Ленинградской области по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержали 18-летнего местного жителя. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Лесогорский. Женщина сообщила, что в ночь на 22 февраля неизвестный совратил ее 14-летнюю дочь и вступил с девочкой в интимную связь.

По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний молодой человек, работающий кассиром в местном алкомаркете. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за кражи и угон автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королёва, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Уфе мужчина заманил ребенка в общежитие и изнасиловал.