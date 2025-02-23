В Красноярске школьница провалилась в пятиметровый подвал

В Красноярске спасатели оказали помощь ребенку, который провалился в подвал во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, три девочки гуляли вечером, одна из них не заметила припорошенный снегом открытый погреб и провалилась. Несовершеннолетняя оказалась на глубине около пяти метров и не смогла самостоятельно подняться на поверхность.

Проходившая мимо женщина вызвала экстренные службы. Спасатели помогли девочке выбраться из ловушки. Медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. Женщина услышала крик дочери и повернулась, заметив, что она провалилась в открытый люк с водой. Женщине удалось вытащить ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава.

Ранее во Владивостоке мальчик провалился в открытый люк и спасся благодаря куртке.