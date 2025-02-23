В Иркутске ребенок проглотил 16 магнитных шариков

Медики Иркутской областной детской больницы спасли ребенка, который проглотил 16 магнитных шариков. Об этом в Telegram-канале сообщил главный врач медицинского учреждения Юрий Козлов.

Восьмилетний мальчик поступил в больницу с подозрением на проглоченные инородные тела. В ходе обследования выяснилось, что школьник наглотался магнитных шариков, которые притянулись друг к другу и вызвали повреждения желудочно-кишечного тракта.

«Очень редкое сочетание: одни магниты находились в желудке, другие — в начальном отделе тонкой кишки. Это привело к образованию фистулы — сообщения между желудком и кишкой» , — рассказал Юрий Козлов.

Хирургам удалось отделить магниты друг от друга, разделить органы и безопасно извлечь инородные тела.

До этого сообщалось, что медики клиники Педиатрического университета Петербурга спасли полуторагодовалого мальчика из Великого Новгорода, который подавился скорлупой от фисташки. Буквально за 10 минут специалисты клиники смогли извлечь инородное тело с помощью эндоскопического оборудования. Жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге у пятилетнего мальчика после ужина остановилось сердце.