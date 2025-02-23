Пенсионерка трижды попалась на уловки мошенников и потеряла 2,4 миллиона рублей

Жительница Чебаркуля три раза попалась на уловки аферистов по одной и той же схеме и лишилась более 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

В первый раз аферисты связались с пожилой женщиной в апреле 2024 года. Потерпевшая нашла в сети объявление о выплатах населению за счет торгов на бирже. Поверив в историю мошенников, женщина отдала им 380 тысяч рублей. Полицейские провели с ней беседу, подробно объяснив схему обмана, чтобы предостеречь россиянку от последующих ошибок.

Однако пенсионерка продолжила общение с аферистами, которые пообещали вернуть вложенные средства, но не просто так, а за определенную сумму. Во второй раз женщина потеряла более 1,8 млн рублей. Чтобы вывести деньги со счета на бирже, женщина продала квартиру, заняла деньги у знакомых и потратила свои накопления. Следователями было возбуждено второе уголовное дело.

Продолжая «инвестиционную деятельность», втайне от семьи жительница Чебаркуля продала золотые украшения на сумму 177 тысяч рублей и снова обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 2,4 млн рублей. Как установили правоохранители, мошенники также вовлекли пострадавшую в преступную схему. Под их диктовку потерпевшая перевела чужие деньги в размере 1 миллиона рублей, поступившие на ее банковскую карточку, по реквизитам, указанным аферистами.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска лишилась квартиры и отдала мошенникам почти 5 млн рублей.