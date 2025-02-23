Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка трижды попалась на уловки мошенников и потеряла 2,4 миллиона рублей

В Челябинской области мошенники трижды обманули пенсионерку
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Чебаркуля три раза попалась на уловки аферистов по одной и той же схеме и лишилась более 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

В первый раз аферисты связались с пожилой женщиной в апреле 2024 года. Потерпевшая нашла в сети объявление о выплатах населению за счет торгов на бирже. Поверив в историю мошенников, женщина отдала им 380 тысяч рублей. Полицейские провели с ней беседу, подробно объяснив схему обмана, чтобы предостеречь россиянку от последующих ошибок.

Однако пенсионерка продолжила общение с аферистами, которые пообещали вернуть вложенные средства, но не просто так, а за определенную сумму. Во второй раз женщина потеряла более 1,8 млн рублей. Чтобы вывести деньги со счета на бирже, женщина продала квартиру, заняла деньги у знакомых и потратила свои накопления. Следователями было возбуждено второе уголовное дело.

Продолжая «инвестиционную деятельность», втайне от семьи жительница Чебаркуля продала золотые украшения на сумму 177 тысяч рублей и снова обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 2,4 млн рублей. Как установили правоохранители, мошенники также вовлекли пострадавшую в преступную схему. Под их диктовку потерпевшая перевела чужие деньги в размере 1 миллиона рублей, поступившие на ее банковскую карточку, по реквизитам, указанным аферистами.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска лишилась квартиры и отдала мошенникам почти 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами