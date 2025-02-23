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Названы три опасных компонента, которых не должно быть в зубной пасте

Врач Корнилина: в зубной пасте ни в коем случае не должно быть триклозана
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Сегодня в магазинах представлено множество зубных паст, но далеко не все из них безопасны для здоровья. Некоторые компоненты, входящие в состав привычных средств гигиены, могут негативно влиять на состояние зубов и слизистой полости рта. Главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина рассказала «Газете.Ru», какие три компонента не должны присутствовать в зубной пасте.

Первый — триклозан.

«Этот антибактериальный компонент раньше активно использовался в составе зубных паст для борьбы с налетом и воспалением десен. Однако исследования показали, что триклозан может нарушать гормональный баланс и способствовать развитию резистентных бактерий. В некоторых странах его использование в косметических средствах уже запрещено», — отметила она.

Второй — лаурилсульфат натрия (SLS).

«Этот ингредиент отвечает за образование пены, но при этом он может вызывать раздражение слизистой, сухость во рту и даже аллергические реакции. Лаурилсульфат натрия снижает защитные функции полости рта, что делает зубы и десны более уязвимыми к воздействию бактерий», — сказала врач.

Третий — диоксид титана (E171).

«Диоксид титана используется как отбеливающий пигмент, придающий пасте привлекательный белый цвет. Однако недавние исследования показывают, что он может оказывать токсическое влияние на организм, накапливаясь в тканях и потенциально способствуя воспалительным процессам», — подчеркнула эксперт.

По словам Махортовой, при выборе зубной пасты важно изучать состав и отдавать предпочтение средствам с натуральными компонентами.

«Лучше выбирать пасты без агрессивных химических веществ, особенно если речь идет о детях или людях с чувствительной эмалью. Здоровье зубов начинается с правильного ухода», — заключает специалист.

Ранее были названы детские привычки, формирующие неправильный прикус.

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