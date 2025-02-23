Россияне активно скупают носки перед 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» зафиксировала резкий рост спроса на мужские носки. По состоянию на 20 февраля продажи этой категории товаров увеличились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сети.

Ажиотажный спрос на носки начался с 15 февраля и достиг пика 19-20 февраля. Продажи мужских носков увеличились в 3,5 раза по сравнению с февралем 2024 года.

Так, например, в Новосибирске зафиксирован рост в 420%, в Тольятти - 370%. В Москве продажи увеличились на 130%, в Казани — на 70%, в Новосибирске - на 115%.

В отдельных гипермаркетах, особенно в Московской и Ленинградской областях, носки практически полностью раскуплены.

«Ажиотажные покупки носков перед 23 февраля – традиционный феномен для российского ритейла, но в этом году мы наблюдаем особенно сильный рост. Сложно сказать, насколько это серьезные покупки или уже шутка в дополнение к основному подарку на 23 февраля. Но, в любом случае, российские мужчины точно без носков не останутся», – отметил представитель сети.

Ранее почти половина россиян заявили, что 23 Февраля и 8 Марта — не равноценные праздники.