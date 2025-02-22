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В Петербурге у пятилетнего мальчика после ужина остановилось сердце

78.ru: в Петербурге у ребенка произошла остановка сердца после еды
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FotograFFF/Shutterstock

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ребенку стало плохо после ужина дома, у мальчика остановилось сердце, спасти его не смогли. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 21 февраля в многоэтажке по улице Маршала Захарова, пятилетний мальчик поужинал, после чего ему стало плохо. У ребенка началась рвота, появились судороги, он начал задыхаться.

Родители немедленно вызвали скорую помощь, прибывшие через пять минут медики доставили несовершеннолетнего в больницу. Несмотря на все усилия, спасти его врачи не смогли. У ребенка диагностировали остановку сердца, известно, что у мальчика был выявлен синдром Стерджа-Вебера, врожденная глаукома и задержка психомоторного развития.

До сообщалось, что в Удмуртии ребенок едва не задохнулся, проглотив во сне зуб. 10-летняя девочка была оставлена в больницу с жалобами на проблемы с дыханием. В ходе обследования у нее было обнаружено инородное тело в бронхах, которое пришлось извлекать эндоскопическим способом. Оказалось, что девочка во время сна случайно вдохнула выпавший молочный зуб. Несколько дней школьница находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее полуторагодовалый ребенок едва не задохнулся, подавившись скорлупой от фисташки.

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