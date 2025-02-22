Во Владивостоке мальчик провалился в открытый люк и спасся благодаря куртке

Mash: в Приморье ребенок провалился в колодец и повис на куртке

Во Владивостоке автомобилистка спасла мальчика, провалившегося в открытый люк, вместе с прохожим они смогли вытащить ребенка на поверхность. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Патрокл возле оживленной дороги. Женщина ехала по мосту и заметила, как в открытом колодце исчез ребенок. Она бросилась на помощь мальчику, вместе с мужчиной, который также оказался свидетелем произошедшего, они смогли вытащить школьника на поверхность. Мальчика спасла куртка, которой он зацепился за лестницу при падении.

«Ребенок шел, наступил на край настила и провалился. Хорошо, что обошлось порванной курткой и испугом», — рассказала спасительница мальчика.

По данным mk.ru, сейчас колодец накрыли и огородили опасный участок.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Чебоксарах возле пожарной части по улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров. На помощь ребенку бросился отец. Ему удалось вытащить ребенка из колодца, девочка не пострадала.

Ранее в Ленобласти рабочий едва не утонул, провалившись в колодец.