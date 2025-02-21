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В Госдуме оценили проект по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское

Депутат Госдумы Василькова: Усолье-Сибирское станет центром инноваций в химпроме
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Евгений Козырев/РИА Новости

Проект по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское — это огромный вклад в обеспечение технологического суверенитета России и большой шаг к восстановлению химической промышленности страны. Об этом на Форуме будущих технологий заявила член Комитета Госдумы по промышленности и торговле, член проектного комитета национального проекта «Новые материалы и химия» Мария Василькова.

Парламентарий напомнила, что в своем выступлении на пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин подчеркнул важность восстановления и развития отечественной химической промышленности для обеспечения технологического суверенитета страны.

«Слова президента, не только подчеркивают исторические ошибки, но и задают вектор для будущего развития», — заявила Мария Василькова, отметив, что особое значение имеет реализация конкретных проектов, направленных на достижение целей, поставленных президентом.

Депутат добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Новые материалы и химия» особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, способных обеспечить технологический суверенитет и промышленное лидерство РФ.

По ее словам, федеральный проект «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» призван решить эту задачу.

«Сегодня перед нами стоит вызов не только удержать специалистов, сколько привлечь молодых и талантливых инженеров, ученых и профессионалов, готовых работать в химическом комплексе страны. Для этого необходим комплексный подход», — добавила Мария Василькова.

Также она заявила о необходимости создания нужной инфраструктуры, решения экологических задач и формирования собственных научно-технологических заделов на тех территориях, где будут реализованы проекты технологического суверенитета.

«Система подготовки кадров должна стать бесшовной», — добавила депутат.

Для этого нужно уделять особое внимание созданию непрерывной системы подготовки кадров — от школьного образования до выхода молодых специалистов на рабочие места, считает Василькова.

«Для успешной реализации национального проекта необходимо обеспечить условия, которые позволят молодым специалистам видеть перспективы для профессионального роста в малых городах — точках технологического развития, таких, как Усолье-Сибирское», — сказала она.

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