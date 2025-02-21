На форуме «Актуальный Рунет» обсудят развитие российского сегмента интернета

В Москве обсудят меры борьбы с кибермошенниками и развитие российских платформ

Меры противодействия киберспреступникам, телефонным мошенникам и фейковым новостям, развитие отечественных цифровых платформ, деанонимизация Рунета, регистрация блогеров — эти и другие тренды законодательного регулирования интернет-пространства обсудят участники онлайн-форума Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Актуальный Рунет», который пройдет 24 февраля столичном «Кибердоме».

Председатель правления РОЦИТ, зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, директор Института развития интернета, член правления РОЦИТ Алексей Гореславский, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, президент компании «Крибрум», член правления РОЦИТ Игорь Ашманов, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, член правления РОЦИТ Андрей Воробьев и другие эксперты ответят на самые острые вопросы о развитии российского сегмента интернета, волнующие пользователей.

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что российский сегмент интернет-экономики в 2024 году вырос на 30%.

«Хотя еще пару лет назад нас пытались убедить, что Рунет напрямую зависит от иностранных цифровых платформ и сервисов, и с их уходом все рухнет, сегодня можно говорить о том, что потенциал российских компаний и меры государственной поддержки ИТ-отрасли позволяют цифровой экономике России уверенно расти», — заявил он.

Горелкин подчеркнул, что при этом в России многое делается и для обеспечения безопасности российских пользователей.

«Мы сохраняем курс на создание кофмортного и защищенного цифрового пространства», — добавил эксперт.

Трансляция события будет доступна на официальном канале РОЦИТ на Rutube.

Генеральный партнер форума — Координационный центр доменов .RU/.РФ.

Информационными партнерами выступают медиахолдинг Rambler&Cо и видеохостинг Rutube.