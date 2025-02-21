Сотрудничество назвали ключевым трендом в кибербезопасности

Сотрудничество между компаниями и государственными структурами поможет повысить уровень киберустойчивости, заявил директор по кибербезопасности медиахолдинга Rambler&Co Евгений Руденко в рамках форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

По его словам, сотрудничество в сфере кибербезопасности является трендом ближайших лет.

«Только совместными усилиями мы сможем противостоять растущим угрозам», — сказал он.

Также Руденко отметил, что киберустойчивость особенно важна для СМИ.

«СМИ должны иметь возможность оперативно доносить корректную информацию, а читатели получать к ней доступ, поэтому стабильность нашей инфраструктуры и чрезвычайно важна для работы изданий. Это влияет на доверие аудитории», — рассказал он.

Руденко добавил, что на протяжении нескольких лет Rambler&Co показывает высочайший уровень зрелости в этом направлении.

Он напомнил, что медиахолдинг запустил несколько проектов по развитию КБ, создал собственный центр предотвращения киберинцидентов, отразил сотни атак и серьезных DDоS на федеральные СМИ.

Также в дискуссии приняли участие представители других компаний из разных сфер деятельности, среди которых Петр Алферов (билайн), Сергей Демидов (Московская биржа), Руслан Ложкин (Абсолют Банк), и Игорь Кубышко (Т-Банк).