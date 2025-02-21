Большинству москвичей не хватает блюд русской кухни в ресторанах и кафе

Более чем половине москвичей не хватает блюд русской кухни в кафе и ресторанах

Свыше половины москвичей (57%) признались, что им не хватает блюд национальной кухни в меню ресторанов и кафе города. Это показал опрос ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Одновременно с этим три четверти опрошенных (72%) хотят видеть больше корнеров с блюдами русской кухни на фудхоллах города, а 59% участников исследования и вовсе считают, что рестораны русской кухни должны субсидироваться за счет средств городского бюджета.

При этом регулярно посещают рестораны национальной кухни лишь 7% москвичей, еще четверть (25%) заглядывают туда от случая к случаю, немногим менее трети (29%) — очень редко, 23% не помнят, когда последний раз были в таких заведениях, а 16% никогда их не посещают.

Дома блюда русской кухни регулярно готовят более половины опрошенных (55%), треть (29%) — время от времени, каждый десятый (11%) — очень редко, а каждый двадцатый (5%) не готовит их вовсе. Однако на Масленицу блины пекут значительно больше москвичей: 84% участников исследования готовят их во время этого праздника, и лишь 5% москвичей признались, что не едят это традиционное блюдо даже во время масленичной недели.

Масленицу отмечает подавляющее большинство москвичей (84%). Половина жителей столицы (51%) считают ее важным традиционным праздником, 44% — просто поводом весело провести время. Только 5% респондентов назвали Масленицу устаревшим языческим праздником, о котором мало кто помнит.

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