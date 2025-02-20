«Единая Россия» дала старт всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Об этом сообщается на сайте партии. Мероприятие продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. напомнил, что традиционный партийный марафон охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с российскими чемпионами и известными спортсменами.

«Особенно ценно, что в Год Защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации — и в качестве участников, и в качестве тренеров. Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул Якушев.

В свою очередь, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко рассказала, что марафон стал для каждого возможностью почувствовать себя частью команды, в которой можно обрести поддержку и веру в себя.

«Жители регионов смогут принять участие в забегах, массовых катаниях на коньках, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным и другими видами спорта. Мы гордимся, что в этом году проект посвящен защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила она.

В партии уточнили, что в этом году участникам марафона расскажут о боевых и спортивных подвигах защитников Отечества. Также особое внимание в ходе «Силы России» уделят тренировкам для военнослужащих, ветеранов, их родственников, а также инвалидов боевых действий.

Отмечается, что первые мероприятия марафона провели на стадионе «Труд» в Балашихе Московской области. Кроме того, спортивные активности также состоялись в Луганской народной республике, Волгоградской области и Татарстане

Напомним, проект реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика». В ходе спортивных мероприятий все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов.