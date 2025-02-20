Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка изуродовала знакомую, откусив ей кончик носа

В Смоленской области женщина едва не откусила нос знакомой в ходе ссоры
close
Depositphotos

Жительница Смоленска отделалась условным сроком за умышленное обезображивание лица знакомой, обвиняемая откусила ей кончик носа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия 24-летняя обвиняемая поссорилась со своей знакомой, между женщинами завязалась потасовка. В ходе драки она вцепилась оппонентке в волосы, несколько раз ударила ее коленом в живот, а затем укусила женщину за нос.

В результате у потерпевшей образовалась неизгладимая рана с видимыми рубцами, что было расценено как вред здоровью средней тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное доело. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что 42-летний житель Саратова лишился носа, когда играл с собакой. Мужчина наклонился к животному, чтобы поцеловать, но пес набросился на владельца и откусил ему нос. Несмотря на шоковое состояние и обширную кровопотерю, россиянин положил нос в пакет и отправился в больницу.

Ранее голый пациент сбежал из больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами