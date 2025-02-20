Россиянка изуродовала знакомую, откусив ей кончик носа

В Смоленской области женщина едва не откусила нос знакомой в ходе ссоры

Жительница Смоленска отделалась условным сроком за умышленное обезображивание лица знакомой, обвиняемая откусила ей кончик носа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия 24-летняя обвиняемая поссорилась со своей знакомой, между женщинами завязалась потасовка. В ходе драки она вцепилась оппонентке в волосы, несколько раз ударила ее коленом в живот, а затем укусила женщину за нос.

В результате у потерпевшей образовалась неизгладимая рана с видимыми рубцами, что было расценено как вред здоровью средней тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное доело. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что 42-летний житель Саратова лишился носа, когда играл с собакой. Мужчина наклонился к животному, чтобы поцеловать, но пес набросился на владельца и откусил ему нос. Несмотря на шоковое состояние и обширную кровопотерю, россиянин положил нос в пакет и отправился в больницу.

Ранее голый пациент сбежал из больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу.