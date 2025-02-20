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Россиянин может получить 20 лет колонии за совращение детей в сети

Житель Воронежской области попал под суд за интимные переписки со школьницами
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Острогожский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Воронежской области, который совращал в сети несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, обвиняемый знакомился в социальных сетях со школьницами, которым не исполнилось 14 лет, и заводил с ними переписку. В ходе общения злоумышленник вел откровенные и циничные разговоры на сексуальные темы, отправлял фото и видео интимного характера.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. За развращение детей он может получить от 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию. Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Ранее в Казани обвиняемого в домогательствах по отношению к семи мальчикам отправили под арест.

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