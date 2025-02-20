Алиментщик сдал арестованное приставами авто на металл, чтобы деньги не достались ребенку

В Воронеже алиментщик сдал авто на металл, чтобы деньги не достались сыну

Житель Воронежа стал фигурантом уголовных дел по статьям «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и «Неуплата средств на содержание детей» УК РФ после того, как сдал арестованную приставами машину на металл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как уточнили в ведомстве, в 2022 году в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство об алиментной задолженности. За несколько лет воронежец задолжал сыну-подростку порядка 45 тысяч рублей. Так как он не торопился выплачивать положенное, инспекторы арестовали принадлежавшую ему машину марки «Рено Лагуна».

«Транспортное средство оставили на хранении у собственника без права пользования и распоряжения имуществом. После десяти дней, отведенных для уплаты задолженности, пристав начал процедуру реализации автомобиля. По оценке эксперта, его продажа могла бы возместить сумму задолженности. Так как долг не был уплачен, пристав снова пришел по адресу, только автомобиля во дворе дома уже не обнаружил», — рассказали в пресс-службе.

Воронежец признался, что сдал машину на металлолом. Инспекторы ФССП изъяли у должника номера на транспортное средство, а в отношении нарушителя возбудили уголовные дела.

Ранее в Ярославской области отец-алиментщик стал пешеходом после погашения долга.