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Мстительный сосед едва не сжег заживо владельца торгового центра в Бурятии

В Бурятии мужчина пытался сжечь владельца торгового центра
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Кяхтинском районе вынесен приговор мужчине, признанному виновным в покушении на местного жителя, обвиняемый пытался заживо сжечь потерпевшего. Об этом сообщает СУ СК РФ Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый длительное время враждовал с владельцем местного торгового центра, расположенного около его дома. В октябре 2024 года он подошел к предпринимателю, который устанавливал рекламный щит, облил мужчину горючими жидкостью и поджег.

Потерпевший сбил пламя, повалил нападавшего на землю и удерживал до приезда сотрудников полиции. Предприниматель получил ожоги глаза и уха и перелом локтевого сустава. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что мужчина попал в больницу после попытки покурить на Мурманском шоссе. 62-летний житель Подмосковья случайно вылил на себя спирт, в какой-то момент решил закурить и загорелся. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего с ожогами лица, шеи и рук. Состояние мужчины оценивают как тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее сын поджег дверь квартиры матери за то, что она не пускала его домой.

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