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Студенты-казаки из МГУТУ поздравили военных в преддверии Дня защитника Отечества

Студенты казачьего бакалавриата МГУТУ передали бойцам в ЛНР браслеты-обереги
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В преддверии Дня защитника Отечества студенты казачьего бакалавриата МГУТУ поддержали российских бойцов по-особенному, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что студенты-казаки своими руками создали браслеты-обереги. По их задумке, они должны стать не просто украшением, а настоящим символом веры и силы для солдат и командиров.

«Но на этом забота не закончилась. Вдохновившись идеей, люди вокруг поддержали студентов. Таша Маркова связала для бойцов теплые носки, а знакомство с Марией Громовой открыло ребятам возможность научиться вязать для солдат мишек-талисманов. Эти маленькие игрушки стали для бойцов напоминанием о том, что они не одни, что за их спинами – целая страна», — говорится в сообщении.

Кроме того, казаки написали военнослужащим письма, в которых они хотели передать бойцам свою веру в их победу и скорейшее возвращение домой.

Также отмечается, что представители МГУТУ лично побывали в ЛНР, чтобы передать эти подарки солдатам накануне праздника. Вручили подарки депутаты Мосгордумы Сабина Цветкова и Наталия Метлина.

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