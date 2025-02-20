Россияне рассказали о желании управлять всеми своими счетами из одного приложения

ВТБ: большинство россиян хотят иметь «единый кошелек» для счетов в разных банках

Большинство россиян (78%) хотели бы иметь возможность управлять счетами в разных банках из одного мобильного приложения, следует из результатов опроса ВТБ в рамках масштабного исследования «Открытый банкинг: безопасные API для всех», посвященного концепции открытого банкинга и защите данных пользователей.

Больше половины опрошенных (55%) считают, что возможность синхронизации счетов из разных банков и доступ к счетам из единого интерфейса должна быть «Базовой и бесплатной», а 23% заявили о готовности платить за эту опцию. Практически каждый пятый (18%) респондент заявил, что готов пользоваться разными приложениями банков без синхронизации.

По данным опроса, 58% россиян ведут строгую систематизацию своих трат с помощью карт разных банков для разных расходов. Четверть опрошенных (25%) стихийно используют карты разных банков, не систематизируя расходы, а 11% используют одну карту для всех операций.

Говоря о понятии открытого банкинга, только 5% респондентов точно представляют, что это значит. Каждый третий опрошенный (34%) заявил, что знает об этом поверхностно, а 61% россиян никогда не слышали об открытом банкинге. Также 73% респондентов считают, что эта концепция будет активно развиваться.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, Россия находится на пороге развития открытого банкинга, который должен кардинально изменить привычные пользовательские сценарии при оказании банковских услуг.

«Участникам российского рынка предстоит совместно с регуляторами, крупными корпорациями, в том числе банками, отраслевыми ассоциациями преодолеть ряд ключевых вызовов, включая достижение баланса требований безопасности», — сказал он.

Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов из городов России с население выше 100 тыс. человек.

Напомним, открытый банкинг – это концепция взаимной интеграции продуктов и сервисов от разных финансовых поставщиков в едином интерфейсе. Такой подход позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него лучшие персональные предложения с помощью технологии открытых API (Open API, универсальных программных интерфейсов).