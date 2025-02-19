В Химках неизвестный стрелял по окнам многоэтажки

В Химках разыскивают хулигана, открывшего стрельбу по окнам жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичные Химки».

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Юбилейном проспекте, по словам местной жительницы, неизвестный стрелял по окнам.

«У нас уже разбито два окна, первый обстрел был в конце 2023 года, второй — в субботу. В доме нашлись соседи, у которых тоже разбиты окна. Очень страшно, что этому неадеквату может прийти в голову дальше. Сколько еще окон будет разбито. А может он вообще начнет по людям лупить», — рассказала жительница дома.

По данным портала «Подмосковье сегодня». По факту произошедшего проверку проводит городское управление МВД, предварительно установлено, что выстрелы производились из пневматики. Личность хулигана устанавливается.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина ранил человека, стреляя с балкона по воробьям. Пострадавшая рассказала, что шла с сестрой по улице, когда почувствовала резкую боль в ноге. Оказалось, что в нее попала металлическая пуля из пневматического ружья. Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Он заявил, что целился в сидящую на заборе птицу, но попал в ногу проходившей неподалеку девушки.

Ранее в Новосибирске подростки устроили стрельбу во дворе дома.