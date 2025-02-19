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Подросток похитил деньги с работы бабушки ради онлайн-казино

В Липецкой области подросток украл деньги у компании, где работала его бабушка
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Pexels

В Лебедянском районе Липецкой области подросток обокрал фирму, в которой его бабушка работала бухгалтером, и потратил деньги на онлайн-казино. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, в октябре 2024 года несовершеннолетний взял телефон бабушки и похитил с банковского счета организации, где она работала бухгалтером, 167 тысяч рублей. Переводы он совершал в течение двух недель.

Деньги молодой человек переводил, пополняя свой счет в онлайн-казино и виртуальный счет родственницы. Обналичив средства, он потратил их на продукты и подарки для себя. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело, юноша признал вину и возместил ущерб, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 14-летний подросток обокрал отца. Когда мужчина заснул, школьник забрал из квартиры сейф, в котором хранились два миллиона рублей наличными. Мальчик нашел ключи от отцовской иномарки и скрылся на ней. Около часа ночи мужчине позвонил приятель сына и сообщил, что тот приезжал к нему на автомобиле, при нем был сейф с деньгами. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Ранее семиклассник из Хакасии по совету неизвестных оставил семью без денег из-за онлайн-игры

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