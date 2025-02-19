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На катке в «Лужниках» пройдет интерактивная игра «Музыкальный квиз»

В выходные посетители катка в «Лужниках» смогут поиграть в музыкальный квиз
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Пресс-служба спорткомплекса «Лужники»

В ближайшие выходные, 20 и 21 февраля, на катке в «Лужниках» проведут интерактивную игру «Музыкальный квиз». Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса.

Посетителям предложат угадать названия песен, имена исполнителей, героев клипов и ответить на другие интересные вопросы. Первые 10 человек, давшие правильные ответы, получат призы от «Лужников» и партнеров спорткомплекса.

Чтобы принять участие к игре, необходимо отсканировать QR-код, который появится на главном экране катка. Для игры потребуется смартфон. Во всех тонкостях поможет разобраться ведущий. Вопросы будут дублироваться на большом экране катка для всех гостей.

Для получения приза нужно будет предъявить документ, подтверждающий фамилию и имя, указанные при регистрации.

Игры пройдут во время сеансов с 16:30 до 17:00, с 18:00 до 18:30, с 20:00 до 20:30, а также с 21:30 до 22:00.

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