Вован и Лексус опубликовали видеопранк с Левой Би-2

Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали видеопранк с иноагентом, лидером группы Би-2 Левой от имени уехавшего журналиста-иноагента.

Во время пранка Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что он купил для Украины две машины «скорой» и автобус. Также, по его словам, он ежемесячно перечисляет €5 тыс. в фонды.

В рамках пранка он назвал президента США Дональда Трампа фриком и заявил, что Трамп «завязан на еврейских деньгах».

Также Лева Би-2 в ходе пранка рассказал о том, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) не захотела выпускать совместную песню.

«Мы с Земфирой сделали совместную песню, она в последний момент развернулась и сказала, что не хочет ее выпускать», — сказал он.