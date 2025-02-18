В Екатеринбурге мужчина бродил по подъезду без штанов и впал в кому

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга мужчина блуждал по подъезду, сняв брюки, и впал в кому на глазах у охранника. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице 8 Марта. Охранник дома заметил, что по лестничным пролетам гуляет мужчина со спущенными брюками. Охранник вызвал наряд полиции и попросил незнакомца спуститься на первый этаж.

Пока ехала полиция, незнакомец потерял сознание и упал на пол. Медики, прибывшие на вызов, доставили мужчину в больницу в состоянии комы. По факту произошедшего проводится проверка .

До этого сообщалось, что в Уфе голый мужчина выпал с балкона и приземлился на пожарную машину. Экстренные службы в многоэтажку по улице Рабкоров вызвали местные жители, когда неизвестный устроил дебош. По предварительной информации, злоумышленник нашел в подъезде наркотики и употребил, после чего разделся, сжег одежду и начал кричать. Завидев спасателей, прибывших на вызов, он попытался сбежать от них, выбежал на общий балкон и упал с высоты седьмого этажа. Спасти его не удалось.

Ранее пенсионер с топором напал на председателя ТСЖ во Владивостоке.