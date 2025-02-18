Британец, находящийся в тюрьме с 2005 года за кражу телефона, требует освобождения

LADBible: британец сидит в тюрьме 20 лет за кражу телефона и требует отпустить его

Британец, осужденный за кражу телефона в 2005 году, до сих пор находится в тюрьме и требует освобождения, пишет LADBible.

43-летний Лерой Дуглас, отбывающий тюремный срок за кражу мобильного телефона в 2005 году, призывает к своему освобождению. Несмотря на то, что минимальный срок его наказания составлял два года и шесть месяцев, он до сих пор остается за решеткой из-за спорного приговора — тюремного заключения для общественной безопасности (IPP).

Приговор IPP, действовавший в Англии и Уэльсе с 2005 по 2012 год, позволял судьям устанавливать минимальный срок заключения, но оставлял возможность для неограниченного продления срока. Дуглас был осужден по этой схеме, хотя его преступление — кража телефона — не относилось к категории тяжких.

Сам Дуглас утверждает, что совершил кражу намеренно, чтобы его арестовали и предоставили доступ к лечению от наркозависимости. Он начал употреблять наркотики в подростковом возрасте, что привело к множеству проблем с законом.

Несмотря на отмену приговоров IPP в 2012 году, около 186 заключенных, включая Дугласа, до сих пор остаются в тюрьме, отбыв сроки, в несколько раз превышающие установленные минимумы. Дуглас подал апелляцию, заявив, что его задержание стало «бесчеловечным и унижающим достоинство».

«Я полностью раскаиваюсь и принимаю ответственность за свои прошлые ошибки. Я прошел 36 курсов реабилитации, чтобы снизить риски и подготовиться к жизни на свободе. Мое дальнейшее заключение не имеет смысла», — уверяет он.

Находясь в тюрьме, Дуглас подал успешный иск против министерства юстиции за нарушение его прав человека, связанное с отказом в доступе к необходимым реабилитационным программам. Однако в 2020 году ему было отказано в условно-досрочном освобождении из-за «деструктивного поведения», несмотря на рекомендации психолога.

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