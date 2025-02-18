Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медиапремия «Апостол» открыла прием заявок

В России стартовал третий сезон премии «Апостол»
close
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК)

В России начался третий сезон независимой премии «Апостол», сообщили организаторы.

Премию проводят с целью отметить выдающиеся проекты и создать платформу для обмена опытом.

Как отметил генеральный директор «Палиндрома» Родион Скрябин, премия «Апостол» создана для людей и проектов из интернет-медиа.

«В жюри премии мы приглашаем опытных игроков медиарынка, никаких случайных людей — только медийщики, контент-маркетологи и представители крупных брендов, где есть контент-маркетинг», — сказал он.

Всего в премии представлены 12 конкурсных категорий, среди которых социальные проекты, крафт, social media и другие.

«Главное — не делать кейс ради кейса, а изначально запускать кампании для решения конкретных задач клиента и искренне в них верить», — отметила тимлид телеком-проектов, и.о. руководителя по коммуникациям в Виноу Александра Лаврова.

Прием заявок продлится до 25 мая 2025 года. Организаторами премии выступают АКАР и ЦРБК при поддержке издания Лайфхакер и диджитал-агентства Палиндром. Rambler&Co — официальный медиапартнер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами