Медиапремия «Апостол» открыла прием заявок

В России стартовал третий сезон премии «Апостол»

В России начался третий сезон независимой премии «Апостол», сообщили организаторы.

Премию проводят с целью отметить выдающиеся проекты и создать платформу для обмена опытом.

Как отметил генеральный директор «Палиндрома» Родион Скрябин, премия «Апостол» создана для людей и проектов из интернет-медиа.

«В жюри премии мы приглашаем опытных игроков медиарынка, никаких случайных людей — только медийщики, контент-маркетологи и представители крупных брендов, где есть контент-маркетинг», — сказал он.

Всего в премии представлены 12 конкурсных категорий, среди которых социальные проекты, крафт, social media и другие.

«Главное — не делать кейс ради кейса, а изначально запускать кампании для решения конкретных задач клиента и искренне в них верить», — отметила тимлид телеком-проектов, и.о. руководителя по коммуникациям в Виноу Александра Лаврова.

Прием заявок продлится до 25 мая 2025 года. Организаторами премии выступают АКАР и ЦРБК при поддержке издания Лайфхакер и диджитал-агентства Палиндром. Rambler&Co — официальный медиапартнер.