Минстрой одобрил унификацию требований к лифтовым шахтам

Минстрой России положительно оценил предложение депутата Госдумы Сергея Колунова о разработке дополнительных стандартов для унификации лифтовых шахт в многоквартирных домах. Об этом заявил первый заместитель министра Александр Ломакин, пишет РИА Новости.

По мнению Минстроя, данная инициатива позволит оптимизировать процесс установки и последующей замены лифтового оборудования, снижая затраты фондов капитального ремонта в долгосрочной перспективе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что введение единых стандартов для лифтовых шахт невозможно без предварительного установления унифицированных требований к самому лифтовому оборудованию. В настоящее время проектирование шахт ведется с учетом спецификации конкретного производителя, где даже незначительные расхождения в размерах (до нескольких миллиметров) могут оказаться критичными.

Депутат Колунов анонсировал создание рабочей группы при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, которая займется детальной проработкой инициативы. В ее состав войдут представители профильных ведомств (Минстрой, Минпромторг), производители лифтового оборудования, монтажные организации и эксперты отрасли. Цель работы группы – разработать практически реализуемый механизм унификации и внесения необходимых изменений в действующее законодательство.

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