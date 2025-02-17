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В Волгоградской области пенсионерка лишилась 5,2 млн рублей, «спасая» сбережения

В Волгоградской области пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн рублей
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Shutterstock

Лжеполицейские обманули пенсионерку из Волгоградской области, запугав ее ответственностью за переводы денег в на сомнительные счета. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в полицию обратилась 72-летняя жительница Жирновского района. Пенсионерка рассказала, что с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Мошенник сообщил, что с банковского счета потерпевшей совершаются переводы денег на сомнительные счета.

Чтобы сохранить средства, их нужно было перевести на якобы безопасный счет. Следуя указаниям неизвестного, женщина в отделении банка перевела 5,2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей. Женщину нашли в Сызрани, по требованию мошенников она купила билет до Перми и уже была готова отправиться в путь. Подробностей о произошедшем потерпевшая рассказать не смогла, так как из-за шока ничего не смогла вспомнить.

Ранее россиянин набрал кредитов на 1,5 млн рублей, чтобы отдать все деньги мошенникам.

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