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Врач предупредила об опасных последствиях «уколов красоты»

Врач Немилова: инъекции филлеров могут вызвать деформацию тканей лица
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Shutterstock/FOTODOM

Инъекционная косметология может навредить здоровью, если обратиться к неквалифицированным специалистам. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-косметолог Юлия Немилова.

По ее словам, наиболее опасной процедурой являются инъекции нерассасывающихся филлеров, потому что они могут спровоцировать хроническое воспаление, образование уплотнений и деформацию тканей. Она добавила, что при некорректном подборе дозировки или введении опасными являются и инъекции ботокса.

«Липолитики могут быть эффективны для уменьшения небольших локальных жировых отложений, но их применение требует осторожности и знания анатомии. Не стоит доверять эту процедуру неквалифицированным специалистам. Альтернативой может быть, например, аппаратная косметология, криолиполиз», — отметила Немилова.

По ее словам, осложнения после «уколов красоты» также могут наступить при использовании некачественных или контрафактных препаратов.

Химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко до этого рассказала «Газете.Ru», что легкие поверхностные пилинги можно использовать для домашнего ухода за кожей. Их преимущество перед салонными пилингами состоит в том, что у них нет периода адаптации, не надо будет ждать, пока кожа отшелушится, как это часто бывает после салонных пилингов, уточнила она.

Ранее косметолог назвала главные ошибки россиян при умывании.

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