Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлена личность администратора канала, подозреваемого в вымогательстве 16 млн рублей

Администратор каналов «Платежный щит» и «Финдозор» задержан за вымогательство
close
Shutterstock

Полиция задержала администратора Telegram-каналов «Платежный щит» и «Финдозор» по подозрению в вымогательстве более 16 млн рублей у компании «Пэйселекшен». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что руководство компании перечисляло 0,5 биткойна на криптокошелек украинской биржи WhiteBIT.

Незадолго до этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье сотрудники МВД задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве.

Полиция установила, что злоумышленники создали канал в мессенджере для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. После этого мошенники потребовали у руководителя одной из компаний ежемесячно переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений. Фирма перевела аферистам около 16 млн рублей, рассказала Волк.

Ранее россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами