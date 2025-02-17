Установлена личность администратора канала, подозреваемого в вымогательстве 16 млн рублей

Полиция задержала администратора Telegram-каналов «Платежный щит» и «Финдозор» по подозрению в вымогательстве более 16 млн рублей у компании «Пэйселекшен». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что руководство компании перечисляло 0,5 биткойна на криптокошелек украинской биржи WhiteBIT.

Незадолго до этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье сотрудники МВД задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве.

Полиция установила, что злоумышленники создали канал в мессенджере для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. После этого мошенники потребовали у руководителя одной из компаний ежемесячно переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений. Фирма перевела аферистам около 16 млн рублей, рассказала Волк.

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