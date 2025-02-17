Основную часть забора на российско-финляндской границе построят в этом году

Финляндия достроит основную часть забора на границе с Россией в 2025 году

Основную часть забора, который Финляндия возводит на границе с Россией, построят в 2025 году. Об этом заявил начальник пограничной охраны Финляндии Маркку Хассинен изданию Maaseudun Tulevaisuus.

«Основная часть ограждения будет достроена в этом году, некоторые участки будут готовы в следующем году», — сказал Хассинен, отметив, что завершение работ удалось ускорить на несколько месяцев.

По его словам, ограждение улучшит возможности реагирования пограничников и «позволит при необходимости контролировать локальные ситуации», в том числе в случае массовых попыток проникнуть в Финляндию незаконным путем.

В финской погранохране заявляли, что первоначально восточное пограничное заграждение будет возведено в наиболее опасных зонах, то есть фактически в пунктах пропуска через государственную границу и прилегающих к ним территориях.

Протяженность российско-финляндской границы составляет около 1340 км. После завершения строительства различных участков общая длина ограждения вдоль границы составит около 200 км.

Ранее в НАТО сообщили, как относятся к возведению укреплений на границе с РФ.