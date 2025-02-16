Двое новосибирских подростков ограбили магазин

В Новосибирске двое подростков украли из магазина колбасу и попали на видео

В Октябрьском районе Новосибирска двое юношей украли из магазина колбасу и мясные деликатесы на восемь тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный предприниматель, он сообщил, что продуктовый магазин ограбили двое подростков. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили, что в торговый зал вошли двое молодых людей, юноши взяли несколько упаковок мясных деликатесов и колбасу, спрятали продукты под одеждой и попытались пройти мимо кассы.

Продавцы пытались догнать воров, но те быстро скрылись с места происшествия. Одного из грабителей удалось задержать, им оказался ранее судимый за кражу, грабеж, разбой и угон 18-летний молодой человек, его подельник находится в розыске. Возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новосибирске подростки выломали топором дверь табачного киоска и вынесли из него сигареты, табак и вейпы стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Ранее в Карелии подросток ограбил мать, чтобы купить мопед.