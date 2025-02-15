Россиянин напал с ножом на отца, упрекавшего его в пьянстве

В Татарстане сын напал с ножом на отца из-за замечания о пьянстве

В Зеленодольске задержан местный житель, который напал с кухонным ножом на отца из-за замечания о постоянном пьянстве. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Татарстан.

Нападение произошло в многоэтажке на Комсомольской улице, 65-летний отец выразил недовольство 43-летним сыном, который в очередной раз пришел домой пьяным. В ответ мужчина схватил кухонный нож и ударил пенсионера в предплечье.

Пострадавший позвонил дочери, которая вызвала полицию. Подозреваемого задержали, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим, возбуждено уголовное дело, дебошир доставлен в отдел полиции.

До этого сообщалось, что на Сахалине застолье с алкоголем закончилось поножовщиной. Двое мужчин распивали спиртное в квартире дома на Комсомольской улице, однако в какой-то момент между приятелями возникла ссора. Один из них взял нож и не менее двух раз ударил им собутыльника в область живота и груди. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина ранил ножом пассажира на Белорусском вокзале в Москве.