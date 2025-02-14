Учи.ру проведет конференцию для педагогов с участием региональных министерств

Учи.ру проведет для педагогов всероссийскую онлайн-конференцию «На шаг впереди: используем новые технологии в школе», сообщает пресс-служба платформы.

Отмечается, что на мероприятии пройдут дискуссии, мастер-классы и конференции, посвященные актуальным вызовам и возможностям современной школы. Например, развитию предпринимательских компетенций со школы, применению нейросетей и других технологий для учебы, наиболее эффективным подходам в обучении и общении с современными школьниками, а также практическим навыкам наставничества для учителей.

Спикерами конференции выступят более 20 признанных экспертов в области образования. Также в параллельно с основной программой мероприятия пройдет трек с участием представителей региональных министерств, в рамках которого обсудят итоги 2024 года, перспективы внедрения новой стратегии развития образования, адаптацию федеральных инициатив к региональным условиям и лучшие практики по адаптации молодых сотрудников в систему образования.

Отмечается, что регистрация на трансляцию, которая состоится 20 февраля, уже открыта. Зрители смогут задать вопросы экспертам в прямом эфире. Им ответят министр Департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова и директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Ольга Дуброва.

Также в конференции примут участие представители Министерств образования и науки Республики Татарстан, Саратовской области, а также руководители Нижегородского института развития образования.

Как уточнили организаторы, участие в конференции бесплатное и доступно после регистрации на сайте.