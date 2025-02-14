Отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение

Присутствие российского корпуса международных наблюдателей могло бы укрепить доверие к процессу выборов в Республике Абхазия. Об этом, комментируя решение ЦИК Абхазии не допустить российских наблюдателей на выборы президента республики, рассказал наблюдатель на выборах, заместитель председателя ТИК Прикубанская г. Краснодара Александр Гневышев.

Он рассказал, что с коллегами должен был принимать участие в выборах президента Абхазии в качестве международного наблюдателя, но этого не случилось.

«Абхазия — это не только наш ближайший сосед, но для кого-то это родственники, друзья и профессиональные деловые отношения. Поэтому, когда нам в территориальные избирательные комиссии поступило предложение принять участие в выборах президента Республики Абхазия, решение о согласии было принято без раздумий всеми коллегами», — сказал Гневышев.

Он подчеркнул, что это была не просто возможность получить новый опыт, а возможность содействия в проведении легитимных, открытых и прозрачных выборов, в данном случае главных выборов в любой стране.

«Как следствие, это и содействие в вопросе стабильности политической системы страны, и тем большее недоумение вызывает отказ в принятии такого содействия», — сказал Гневышев.

Он подчеркнул, что в наблюдении за выборами должны были принимать участие не люди с улицы, а профессионалы своего дела с большим опытом, а некоторые с огромным опытом работы в избирательной системе.

«Мы знаем, как важно для избирателя понимать, что его голос учтен, что система открыта, что обеспечены равные возможности и доступность голосования. И все же, несмотря на сложившуюся ситуацию, желаем успешного проведения голосования, подсчета голосов и выражаем глубокую надежду на улучшение взаимодействия в будущем», — заключил Гневышев.