Суд рассмотрит в закрытом процессе иск «Ильюшина» к четырем страховщикам

Арбитражный суд Москвы принял решение о закрытом разбирательстве иска ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» к страховым компаниям «Согаз», НСГ, ВСК и «Ингосстрах». Об этом сообщает РИА Новости.

Истец требует общей выплаты свыше 2,6 миллиарда рублей, ссылаясь на невыплату страхового возмещения после авиационного происшествия.

Хотя представители истца указали на наличие документов с грифом «Для служебного пользования», полученных от Минпромторга и Минобороны, ответчики возражали против закрытого заседания, ссылаясь на общественный интерес к обстоятельствам катастрофы. Несмотря на возражения, суд удовлетворил ходатайство истца, отложив слушания до апреля.

Хотя связь иска с крушением опытного образца Ил-112В в августе 2021 года не подтверждена официально, этот инцидент, а также другие резонансные происшествия с самолетами «Ил» в последние годы, стали предметом обсуждений в связи с текущим судебным процессом.

Дело касается страхового возмещения, установления факта страхового случая и оценки ущерба.

В 2021 году опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе испытаний в Кубинке. Однако официальных подтверждений, что судебный процесс связан с этим инцидентом, нет.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.

Ранее сообщалось, что российский Ил-112В модернизируют под реактивные двигатели.