Проект «Зима в Москве» пригласил жителей и гостей города на балы и спектакли

На площадках фестиваля «Усадьбы Москвы» с 14 по 16 февраля пройдут спектакли, балы и квесты, посвященные истории дворянства и исследованию чайной культуры. Все эти мероприятия будут организованы в рамках проекта «Зима в Москве», сообщается на портале mos.ru.

Жители города и туристы смогут почувствовать атмосферу прошлых эпох, узнать о событиях и традициях старой Москвы.

Так, 14 февраля, гостей фестиваля ждут в исторической костюмерной. До 20:00 в саду имени Баумана и парке «Останкино» можно будет примерить костюмы в стиле конца XIX — начала XX века. Горничная и дворецкий помогут нарядиться в модные тогда шляпки и пелерины, а также подскажут, где сделать эффектные фотографии.

До 28 февраля на этих площадках будет проходить бал-спектакль под открытым небом «Театр в шкатулке». По выходным с 12:00 до 20:00 здесь также можно сделать атмосферные фото на память, принять участие в мастер-классах по историческим танцам, оценить выступление фокусника-иллюзиониста. Для детей организуют сказочное путешествие-квест, в котором они раскроют тайну старинных карт и разгадают загадку волшебного ореха.

Также в саду имени Баумана каждые выходные проходит бал-маскарад. Гости могут увидеть иммерсивную театральную постановку, созданную специально для фестиваля, узнать интересные факты об этикете и побывать на настоящем балу.

В усадьбе Воронцово 15 и 16 февраля состоится интерактивный спектакль.

Участники перенесутся в атмосферу дворянской усадьбы XIX века. В центре сюжета — семья, готовящаяся к помолвке дочери до Великого поста и пышной свадьбе на Красную горку. В ожидании жениха, опаздывающего из-за снежной бури, домочадцы коротают время за самоваром, вовлекая зрителей в события вечера.

В ближайщие выходные на этой площадке можно принять участие в зимних забавах. По живописным аллеям усадебного парка будут прогуливаться персонажи в старинных костюмах, приглашая гостей присоединиться к играм прошедших эпох: лапте, горелкам и чижу. Кроме того, можно проверить свою меткость и пострелять в историческом тире.

16 февраля в усадьбе Воронцово будет работать чайная самоварная станция. Гости смогут выпить горячего чая и узнать, кто привез его в императорскую Россию.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, на некоторые из них нужно зарегистрироваться.

Проект «Зима в Москве», объединяющий разнообразные мероприятия столицы, продлится до 28 февраля.