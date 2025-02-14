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Главред портала «Рамблер» рассказала о цифровизации в медиа на форуме «Камчатка»

Главред портала «Рамблер» провела медиашколу для сотрудников пресс-служб регионов
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Инвестиционный форум «Камчатка»

Главный редактор портала «Рамблер» также провела медиашколу, где поделилась опытом продвижения региональных инфоповодов на федеральном уровне. Участники узнали, как создавать истории, которые заинтересуют крупные СМИ, и эффективно работать с мультимедийным контентом.

Федеральные СМИ всегда находятся в поиске уникальных историй, которые могут вызвать эмоциональный резонанс у широкой аудитории. Об этом в ходе Камчатского инвестиционного форума и форума устойчивого развития туризма «Путешествуй!», который проходит с 11 по 15 февраля, рассказала главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая.

Отмечается, что Зарецкая приняла активное участие в программе мероприятий и провела мастер-класс в образовательной медиашколе для сотрудников региональных пресс-служб туристических органов власти.

По ее словам, именно регионы часто становятся источником сюжетов, которые могут вдохновить всю страну.

«Важно уметь правильно подать такие истории, и в этом, помимо профессионального мастерства, могут помочь современные технологии, которые облегчают производство качественного мультимедийного контента», — сказала она.

Также 13 февраля главред портала «Рамблер» модерировала сессию «Цифровизация в туризме: лучшие практики», в ходе которой обсуждалось влияние цифровых технологий на туристическую отрасль. В ходе дискуссии участники рассмотрели вопросы автоматизации бизнеса, создания региональных маркетплейсов, а также использования цифровых сервисов для улучшения туристического опыта. Зарецкая рассказала об обновленном «Рамблере», ставшим первым в России LLM-порталом с применением искусственного интеллекта и подчеркнула важность цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности медиасервисов, в том числе и туристических.

Камчатский инвестиционный форум и форум устойчивого развития туризма «Путешествуй!» проходят при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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