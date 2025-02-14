Музей «Царь-макет» добавит миниатюры Дальнего Востока, Камчатки и Японского моря

Музей «Царь-макет» анонсировал открытие нового зала, в котором будет представлено масштабное расширение коллекции, сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что миниатюрная Россия теперь будет включать в себя Дальний Восток, Камчатку, Сибирь и Алтайский край. Например, посетители смогут увидеть миниатюры Хабаровска, Владивостока, Анадыря, Магадана, Байкала, Иркутска и Петропавловска–Камчатского.

При этом организаторы отмечают, что в новом зале основные особенности музея останутся неизменными. Так, в коллекции сохранятся как высокая проработка персонажей, характерная для всех мини-городов, так и узнаваемая стилистика юмористических сцен с фигурками. При этом интерактивные элементы будут развиваться. Теперь они будут включать в себя природные явления и достижения науки и техники. Например, долину гейзеров или запуск космического корабля с космодрома Восточный. Также продолжится работа над движущимися объектами — поездами, автомобилями, автобусами и трамваями.

Одной из главных инноваций станет подключение живой воды для создания миниатюрного Японского моря, окружающего Владивосток и Находку. При этом по его поверхности будут курсировать корабли. Для реализации проекта было использовано 9 тонн воды. На данный момент водное пространство находится на завершающем этапе создания и скрыто под полиэтиленом. Кроме того, в обновленной экспозиции сделают акцент на природные богатства России и их взаимодействие с экономикой регионов.

В отличие от первого зала, где представлены 20 городов и знаковых мест Европейской части страны, новое крыло сфокусируется на аутентичности и региональной специфике. Здесь можно будет увидеть заброшенные рыбацкие гаражи, покосившиеся дома у закрытых железнодорожных станций, а также контейнеры с бытовыми предметами на портовых территориях.

Отмечается, что музей «Царь-макет» продвигает национальные идеи России через миниатюры всех аспектов жизни столиц и регионов России, став важным образовательным проектом.

Предполагается, что новое крыло позволит посетителям глубже понять особенности и жизнь в удаленных уголках России. Отмечается, что за время работы музей посетили порядка 1 млн человек.