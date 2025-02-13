В Магаданской области отчим получил 4 года колонии за истязание пасынка

В Магаданской области огласили приговор местному жителю, который избивал пасынка и угрожал ребенку. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 37-летний житель поселка Усть-Омчуг систематически наносил побои 13-летнему сыну жены. Когда о происходящем в семье стало известно, мальчика передали под опеку бабушки, но отчим продолжал угрожать ему и запугивать.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что жительница Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в истязании собственной дочери, женщина систематически избивала ребенка и угрожала ей ножом. Ребенок боялся рассказать кому-либо о произошедшем, однако после очередного избиения она написала участковому уполномоченному полиции сообщение о том, что мать избивает ее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Калининградской области отец избивал ремнем и шнуром 13-летнюю дочь.