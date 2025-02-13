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Названы продукты, которые нужны детям для хорошей памяти и здоровья мозга

Нутрициолог Порхун: яйца и зеленые овощи нужны детям для хорошей памяти
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Oksana Kuzmina/Shutterstock/FOTODOM

В рацион детей для улучшения когнитивных функций важно включать яйца, которые повлияют на их память и обучение благодаря содержанию холина. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

По ее словам, в них также есть витамины A и D, которые необходимы для регулирования и восстановления обмена веществ в организме. Эксперт также советует давать ребенку больше зеленых овощей, например шпинат, брокколи и капусту. Она уточнила, что в них есть фолиевая кислота, витамин К и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье мозга.

«Тыквенные семечки — источник магния, цинка и железа, которые улучшают когнитивные функции и снижают уровень стресса. Еще стоит включить в рацион темный шоколад без добавок, с натуральным какао-маслом в составе. Он содержит флавоноиды, которые улучшают кровоснабжение мозга и, соответственно, когнитивные функции», — добавила Порхун.

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина в беседе с «Газета.Ru» говорила, что вокруг детского питания существует множество мифов, которые могут привести к неправильным (а зачастую и очень опасным) пищевым привычкам. Так, например, к мифам она отнесла мнение о том, что детям нужно много молока для крепких костей.

Ранее врач объяснила, что лучше для ребенка — грудное молоко или смеси.

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