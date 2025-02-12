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Россиянин украл из магазина пять бутылок водки и получил 2 года колонии строгого режима

В Приморье осудили мужчину, который украл из магазина водку, хлеб и колбасу
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Приморье Красноармейский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который совершил кражу в магазине поселка Восток. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным следствия, злоумышленник молотком разбил стеклопакет дверей, пробрался в помещение магазина, украл оттуда пять бутылок водки, колбасу и хлеб. Похищенное он сложил в украденный пакет и скрылся.

Общий ущерб составил почти две тысячи рублей. Подозреваемого в краже задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее серийного вора, укравшего более ста пачек сыра, будут судить в Карелии.

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