Спортсмены из Подмосковья выступят на Кубке России по плаванию

На Кубке России по плаванию выступят 14 спортсменов из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В женской категории выступят 7 спортсменок: Алексия Абсалямова, Евангелина Шейнина, Ника Кбеян, Анна Чернышева, Софья Буркова, Дарья Баркашева и Ева Тухтасынова.

В мужских соревнованиях примут участие Александр Милкин, Даниил Волков, Евгений Рылов, Илья Шестаков, Иван Казакевич, Александр Королев и Федор Беляев.

Всего на первый этап Кубка России заявлено 450 участников из 43 регионов России. Соревнования пройдут с 19 по 20 февраля в Калининграде. Второй этап состоится 29 и 30 апреля в Южно‑Сахалинске, а третий — в Сургуте 3–4 мая. Финал пройдет в Казани с 23 по 28 июля.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».