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Психологи объяснили, о чем говорит привычка носить одну и ту же одежду

Pravda.Ru: привычка носить одну и ту же одежду может говорить о нужде в контроле
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Pexels

Привычка носить одну и ту же одежду может указывать на отсутствие мотивации и усталость от принятия решений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на психологов.

«Одежда — это средство самовыражения, личный стиль и психологический статус. Постоянное ношение одной и той же одежды имеет глубокие психологические последствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, это может быть способом выражения индивидуальности и создания впечатления последовательности и уверенности, считают эксперты. Еще одна причина — необходимость контроля, когда человеку требуется повышение чувства порядка.

Психологи также добавили, что минимализм в одежде может снизить стресс и повысить чувство контроля. По их словам, структурированность повседневной жизни оказывает положительное влияние на психическое благополучие человека.

Психолог Сергей Розанов до этого говорил, что одежда, которая ассоциируется с несчастьем, может повлиять на состояние человека. Например, одежда, в которой он испытывал сильные негативные эмоции. По мнению специалиста, надев эти вещи, он будет подсознательно испытывать тревогу.

Ранее психолог назвал необычный способ повысить самооценку.

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