В Оренбурге восьмилетний школьник проглотил связку ключей

Врачи областной детской клинической больницы Оренбурга извлекли связку ключей из желудка школьника. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Школьник поступил в отделение экстренной помощи с подозрением на инородное тело в желудке. В ходе обследования было установлено, что мальчик проглотил два металлических ключа.

Эндоскописты извлекли ключи без каких-либо осложнений для ребенка, манипуляцию провели под наркозом. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничто не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы.

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