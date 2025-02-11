Новосибирские хирурги пришили пациенту отпиленную электроинструментом руку

В Новосибирске хирурги в городской клинической больнице № 34 пришили мужчине отрезанную кисть, операцию провели спустя 18 минут после поступления пациента в медицинское учреждение. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в середине января, когда мужчина работал с электроинструментом. Его доставили в больницу в 17:42, и уже к 18:00 началась сложнейшая микрохирургическая операция. Хирургическое вмешательство длилось несколько часов, отсеченную кисть удалось пришить.

«Операция потребовала ювелирной точности. Врачи поэтапно восстановили поврежденные структуры, обеспечив жизнеспособность кисти», — сообщил главный врач ГКБ № 34 Ярослав Фролов.

Пациента ждет длительный курс реабилитации, он продолжает лечение.

До этого сообщалось, что житель Подмосковья едва не отпилил себе руку болгаркой. 51-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с глубокой рваной раной правого запястья. Проведенное обследование выявило у пациента обширные повреждения мышц, сухожилий, нервов и костей. Мужчина рассказал, что травмировал руку болгаркой во время выполнения технических работ. Хирургам удалось вернуть подвижность и чувствительность травмированной руке пациента.

Ранее на Ямале вахтовику едва не оторвало ногу взорвавшимся колесом.